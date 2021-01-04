Ексворотар збірної РФ розповів про "обмежений світогляд" росіян

Колишній воротар збірної Росії з хокею Ілля Бризгалов назвав спроби своїх співвітчизників шукати теорії змов ганебними.

Про це він заявив в інтерв'ю Чемпионат.com напередодні півфіналу молодіжного ЧС, у якому росіяни зіграють із Канадою в Едмонтоні, до того ж зустріч обслуговуватимуть місцеві судді. Коментуючи побоювання вболівальників, що арбітри підсуджуватимуть своїм хокеїстам, Бризгалов різко засудив такі припущення.

"Це обмежений світогляд. Якби я був російським суддею, який працював би на матчі Росії з Канадою, я хотів би не допомогти російській збірній виграти, а відпрацювати професійно, показати свою найкращу роботу. Перш за все я професіонал. А у нас у Росії люблять говорити про русофобію, що ми жертви і весь світ проти нас, що кожне спірне рішення трактуватиметься як підсуджування", – сказав володар Кубка Стенлі-2007.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори молодіжного ЧС з хокею осоромилися з назвою Росії перед матчем групового етапу зі Швецією.