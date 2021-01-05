Де дивитися Фінляндія – Росія: розклад трансляцій МЧС з хокею

Молодіжна збірна Росії зіграє з однолітками з Фінляндії в матчі за третє місце на чемпіонаті світу до 20 років, який проходить у канадському Едмонтоні на арені "Роджерс Плейс".

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться в ніч з 5 на 6 січня о 00:30 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі XSPORT. У РФ зустріч покаже "Перший канал", а в Білорусі – "Білорусь 5".

Спортивні аналітики вважають суперників досить рівними, але віддають невелику перевагу росіянам. Поставити на їхню перемогу в основний час можна за 2,30, на нічию – за 4,20, а успіх Фінляндії оцінюється котируванням 2,50. Що стосується переможця матчу, то на виграш збірної РФ виставлений коефіцієнт 1,80 проти 1,95.

Котирування на переможця в основний час BWIN

Котирування на переможця матчу BWIN

Як повідомляв OBOZREVATEL, у півфіналі росіяни втратили шанс взяти реванш у Канади за неймовірно прикру поразка в торішньому фіналі МЧС. Північноамериканські хокеїсти розгромили суперників з рахунком 5:0.

Фінляндія не змогла вийти у фінал, програвши збірній США з результатом 3:4.