ЗМІ назвали чотири варіанти проведення Євро-2020 з футболу

У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виключили можливість скасування Євро-2020, яке заплановане на літо 2021 року, через пандемію коронавірусу та розповіли про ситуацію з допуском глядачів на стадіони.

Як повідомляє офіційний сайт телеканалів "Матч ТВ" з посиланням на інформагентство AFP, в УЄФА розглядають чотири варіанти з уболівальниками. Вони варіюються від повністю заповнених трибун до повної заборони фанатів на аренах.

"Що стосується Євро, то нічого не змінилося. Є чотири варіанти: 100 відсотків глядачів на стадіоні, від 50 до 100 відсотків, від 20 до 30 відсотків або матчі за зачиненими дверима", – прокоментували ситуацію з чемпіонатом Європи в організації.

Нагадаємо, що перенесене Євро-2020 має відбутися з 11 червня по 11 липня 2021 року. Спочатку планувалося, що турнір пройде в 12 містах у 12 країнах Старого світу, але час від часу в ЗМІ з'являлася інформація про зміни в форматі чемпіонату.

Наприклад, повідомлялося, що у Санкт-Петербурга і Баку можуть відібрати статус міст-хазяїв. Також почали циркулювати чутки, що Євро-2020 може повністю пройти в Росії. Пізніше на це відреагували в УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками заключних матчів плей-оф визначився повний склад груп чемпіонату Європи та був опублікований повний розклад збірної України на турнірі.