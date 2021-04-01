Народний артист Російської Федерації Юрій Антонов розкритикував поразку збірної Росії з футболу в матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Словаччини.

За словами титулованого співака в команді відчувається нестача грамотної тренерської роботи.

"У Черчесова чудове минуле. Але я подивився на гру Словаччини і у них відчувається тренерська сила. А у нас повний розп*рдіж. Наш прекрасний бразилець Фернандес – потенційно хороший гравець, хоч і не видатний, губиться в цій команді без помічників. Не може один футболіст працювати. Б'ють куди завгодно, передачі огидні. На тлі словаків у нас була якась самодіяльність. Неможливо нічого зробити. Але я б не говорив про ганьбу, просто низький клас гри", – цитує 76-річного Антонова "РБ Спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська команда у 3-му турі кваліфікації на ЧС-2022 поступилася Словаччині з рахунком 1:2.

Відзначимо, що після зустрічі мережі висміяли курйоз за участю гравців збірної Росії Фернандеса і Джикії.