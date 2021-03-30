Збірна Японії з футболу забила 14 голів у відборі на ЧС-2022. Відео

Збірна Японії здобула розгромну виїзну перемогу над Монголією, забивши суперникам 14 сухих голів у відбірковому матчі на чемпіонат світу 2022 року, який пройде в Катарі.

Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі й пішли на перерву з перевагою в п'ять м'ячів. Здавалося, що на цьому японці заспокояться, але в другій половині зустрічі вони вразили ворота господарів ще дев'ять разів, забивши чотири рази після 87-ї хвилини поєдинку.

Ця перемога стала для гостей п'ятою в п'яти матчах відбору та дала їм можливість зміцнити своє лідерство в групі F і відірватися на п'ять очок від Таджикистану, який іде на другій позиції. Японія в цьому відборі ще не пропускала і відзначилася 27 голами. Що стосується Монголії, то вона замикає таблицю з трьома пунктами. В її пасиві 27 пропущених м'ячів, а в активі – два забиті.

Зазначимо, що до найбільшої перемоги в історії японцям не вистачило одного гола. У вересні 1967 року вони розгромили Філіппіни з рахунком 15:0.

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