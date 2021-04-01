Яремчук зізнався, що сказав партнерам по збірній України після нічиєї з Казахстаном

Лідер нападу збірної України Роман Яремчук не став розкривати слова головного тренера Андрія Шевченка після нічиєї з Казахстаном у відборі на ЧС-2022.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Футбол 1/2/3" наш співвітчизник зізнався, що в роздягальні після закінчення поєдинку попросив, щоб кожен із його партнерів по національній команді проаналізував свої помилки та повернувся до реальності.

"Я думаю, що слова, сказані Шевченком у роздягальні, мають там і залишитися. Мені здається, що кожен футболіст із ними згоден. Як я сказав від себе, кожен гравець повинен все проаналізувати, опуститися на землю. Думаю, що боротьбу ще не закінчено, і в наступних матчах ми повинні виправити цю ситуацію", – заявив Яремчук.

Роман розповів, що наставник збірної України ще перед матчем з Казахстаном говорив зі своїми підопічними про реалізацію моментів.

"Ми знали, що Казахстан буде грати від оборони, тому нам потрібно було більше атакувати через фланги. Звичайно, Шевченко ще перед матчем акцентував нашу увагу на реалізації. Сьогодні вона нас підвела", – підсумував футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник збірної України Сергій Кривцов заявив, що піжонство зіграло з командою злий жарт у матчі з Казахстаном.