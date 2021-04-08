Я бачив НЛО, – зірковий футболіст "Реала"

Зірковий нападник мадридського "Реала" Гарет Бейл, який зараз виступає за "Тоттенхем" на правах оренди, зізнався, що вірить в існування інопланетян.

Як повідомляє видання The Sun, в розмові з одноклубником Джо Родоном на YouTube-каналі лондонського клубу валлійський футболіст нагадав про те, що американський уряд раніше публікував відео з непізнаним літаючим об'єктом (НЛО). Він сказав, що сам колись став свідком цієї аномалії.

"Існує безліч теорій змови, і є відео з НЛО, опубліковане урядом США. Інопланетяни існують, це 100%. 100%. Я знаю, що деякі НЛО, швидше за все, є секретними проектами влади, але я сам бачив НЛО. Я дійсно його бачив", – заявив Бейл.

Нагадаємо, що валлієць повернувся в рідний "Тоттенхем" перед початком сезону 2020/21. Спочатку він майже не з'являвся на полі, але потім набрав форму та отримав можливість проявити себе. Гарет взяв участь у 13 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аргентинський футболіст Густаво Лоренсетті розповів, як його колишнього одноклубника викрали інопланетяни.