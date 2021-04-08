Я бачив НЛО, – зірковий футболіст "Реала"

Михайло Морозов Футбол 15:45, 8.04.2021

Зірковий нападник мадридського "Реала" Гарет Бейл, який зараз виступає за "Тоттенхем" на правах оренди, зізнався, що вірить в існування інопланетян.

Як повідомляє видання The Sun, в розмові з одноклубником Джо Родоном на YouTube-каналі лондонського клубу валлійський футболіст нагадав про те, що американський уряд раніше публікував відео з непізнаним літаючим об'єктом (НЛО). Він сказав, що сам колись став свідком цієї аномалії.

"Існує безліч теорій змови, і є відео з НЛО, опубліковане урядом США. Інопланетяни існують, це 100%. 100%. Я знаю, що деякі НЛО, швидше за все, є секретними проектами влади, але я сам бачив НЛО. Я дійсно його бачив", – заявив Бейл.

Нагадаємо, що валлієць повернувся в рідний "Тоттенхем" перед початком сезону 2020/21. Спочатку він майже не з'являвся на полі, але потім набрав форму та отримав можливість проявити себе. Гарет взяв участь у 13 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аргентинський футболіст Густаво Лоренсетті розповів, як його колишнього одноклубника викрали інопланетяни.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Глава військового комітету НАТО приїхав до Хомчака та Зеленського обговорити ескалацію на Донбасі

Данілов пояснив, чому підозрюваний у держзраді Медведчук досі засідає в Раді

Біля кордону України засікли величезний новий табір військ Росії

Російський пропагандист заявив, що РФ доведеться окупувати Україну, якщо вона вступить у НАТО. Відео

На Донбасі загинув воїн ЗСУ з Миколаївщини: названо ім'я