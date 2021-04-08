Я видел НЛО, – звездный футболист "Реала"

Звездный нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл, который сейчас выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды, признался, что верит в существование инопланетян.

Как сообщает издание The Sun, в разговоре с одноклубником Джо Родоном на YouTube-канале лондонского клуба валлийский футболист напомнил о том, что американское правительство публиковало видео, на котором снят неопознанный летающий объект (НЛО). Он сказал, что сам когда-то стал свидетелем этой аномалии.

"Существует множество теорий заговора, и есть видео с НЛО, опубликованное правительством США. Инопланетяне существуют, это 100%. 100%. Я знаю, что некоторые НЛО, скорее всего, являются секретными проектами властей, но я сам видел НЛО. Я действительно его видел", – заявил Бэйл.

Напомним, что валлиец вернулся в родной "Тоттенхэм" перед началом сезона 2020/21. Сначала он почти не появлялся на поле, но затем набрал форму и получил возможность проявить себя. Гарет принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский футболист Густаво Лоренсетти рассказал, как его бывшего одноклубника похитили инопланетяне.