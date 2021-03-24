Відбір на чемпіонат світу з футболу-2022 стартував із гучної сенсації

Збірна Туреччини з футболу здобула сенсаційну розгромну перемогу над Нідерландами в першому матчі кваліфікаційного турніру на чемпіонат світу-2022.

Поєдинок на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі завершився з рахунком 4:2, при тому, що перед грою на перемогу Туреччини букмекери давали коефіцієнт 4,80, а на успіх Нідерландів – 1,71.

Підопічні Шенола Гюнеша відразу захопили ініціативу, закотивши гол уже на 15-й хвилині. Хакан Чалханоглу віддав пас на Бурака Йилмаза, і той пробив із кута штрафного майданчика. М'яч зачепив голландського захисника, дезорієнтувавши Тіма Крула. На 34-й хвилині турки з пенальті збільшили перевагу.

Після перерви команди ще двічі розписалися у воротах одне одного. У господарів відзначилися всі ті ж Хакан Чалханоглу і Йилмаз, а у "помаранчевих" з інтервалом у хвилину забили де Йонг і Классен.

Зазначимо, що в 2020-му році збірна Туреччини провела вісім матчів, у яких виграла лише раз за п'яти нічиїх і двох поразок. Обіграти вдалося тільки збірну Росії в матчі Ліги націй (3:2).