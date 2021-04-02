Вацко – футболістам збірної України: ви ще нічого не виграли, не можна грати з таким ставленням

Український коментатор Віктор Вацко звернувся до футболістів збірної України після матчу відбору чемпіонату світу 2022 року з Казахстаном.

Журналіст, коментуючи нічийний результат, зазначив, що підопічні Андрія Шевченка перестали належно ставитися до своїх суперників та гри.

"Хлопці, ми ще не на чемпіонаті світу. Ви ще нічого не виграли на рівні національної збірної. Ви трохи зберіться. За вас уболіває вся країна. Не можна грати з таким ставленням. Не можна так далі продовжувати рухатися. Будуть складні і важкі матчі. І прекрасно, що ви можете зчепити зуби, зібратися і обіграти Іспанію, Португалію, зіграти внічию з Францією. Але за збірні Іспанії та Португалії дають такі ж три очки, як і за збірну Казахстану", – сказав Вацко в ефірі каналу "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України зіграла три нічиї на старті кваліфікації Мундіалю в Катарі. Зустрічі з Францією, Фінляндією та Казахстаном завершилися з однаковим рахунком 1:1.