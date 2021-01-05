В УАФ прокоментували чутки про те, що Шевченко може очолити "Челсі"

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Олег Протасов заявив, що Андрій Шевченко залишиться тренером нашої збірної, незважаючи на чутки про можливий перехід у "Челсі".

У коментарі виданню meta-ratings.com.ua чиновник зазначив, що зараз усі думки наставника національної команди спрямовані на підготовку до Євро-2020, яке відбудеться влітку 2021 року. Він також відкинув можливість поєднання роботи на двох постах.

"Ми в УАФ не можемо кожного разу реагувати на повідомлення різних ЗМІ про те, що Андрія Миколайовича сватають на роботу в інші клуби. Не так давно вже була схожа історія з "Міланом". Тоді і сам тренер, і ми дали зрозуміти, що Шевченко залишається головним тренером збірної України. Він перепідписав новий контракт. Зараз на носі підготовка до Євро, вся увага тренера зосереджена на цьому турнірі. Тому вболівальники можуть бути спокійними. Поєднання роботи в клубі та збірній? Ні. Про це навіть нічого говорити", – відреагував Протасов на інформацію, яка з'явилася в ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після ще одної невдачі "Челсі" в англійській Прем'єр-лізі посилилися чутки про майбутнє звільнення Френка Лемпарда з поста тренера клубу. У шорт-лист кандидатів на цю посаду нібито потрапив і Шевченко.