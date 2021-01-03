В Італії запропонували повернути футбольних фанатів на трибуни: названо умову

Президент італійської Серії А Паоло Даль Піно запропонував уряду країни дозволити уболівальникам заповнювати трибуни після того, як вони пройдуть вакцинацію.

Функціонер розповів, що в організації розробили великий документ, дотримуючись якого на поєдинки чемпіонату Італії зможуть повернутися вболівальники. Він заявив, що це ніяк не позначиться на здоров'ї глядачів, якщо скоротити відвідуваність на 20-30%.

"Я вважаю, що ми повинні пускати вакцинованих фанатів на стадіони. Ми відправили уряду наш 300-сторінковий план, виконуючи який ми змогли б повернути уболівальників без ризику для їхнього здоров'я, зменшивши відвідуваність на 20-30%. Але ми не отримали відповідь, нам навіть не перетелефонували. Я сподіваюся, що на матчі пустять хоча б тих людей, які пройшли вакцинацію", – цитує слова Даль Піно видання Football-Italia.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з інформацією ЗМІ, клуби англійської Прем'єр-ліги задумалися про припинення чемпіонату через погіршення ситуації з кількістю захворілих і скасування частини поєдинків через масові спалахи коронавірусу в командах.