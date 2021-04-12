В Іспанії матч був перерваний через масову бійку футболістів і фанатів. Відео

Матч регіонального чемпіонату Каталонії між "Бон Пастором" і "УД Кармело" був закінчений достроково через масову бійку, в якій взяли участь футболісти та вболівальники.

За дві хвилини до закінчення зустрічі за рахунку 2:3 гравець першої команди Родріго Техада не зміг стримати емоції, і сильно штовхнув суперника, який біг у бік головного арбітра. Ставши свідком цього епізоду, суддя тут же показав гравцеві господарів червону картку за неспортивну поведінку.

Після цього на полі розгорілися справжні пристрасті. Фанати спустилися з трибун і почали з'ясовувати стосунки з футболістами, а рефері відійшов, щоб оцінити ситуацію, і досить швидко просигналізував про закінчення матчу.

У Міністерстві спорту Іспанії засудили поведінку учасників і глядачів матчу та звернулися до Федерації футболу Каталонії з вимогою дати дисциплінарну оцінку цьому інциденту і покарати винних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Аланії" з Владикавказа Спартак Гогнієв вибіг на поле і вдарив арбітра в живіт, спровокувавши масову бійку