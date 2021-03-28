Ультрас "Динамо" Бухарест застерегли киян від помилки з Луческу

Ультрас "Динамо" Бухарест закликали своїх київських колег гiдно цінувати талант тренера Мірчі Луческу.

Румунські фанати вважають, що влаштовуючи акції проти наставника "біло-синіх", шанувальники української команди роблять велику помилку.

"Кияни, не втратьте Луческу! Одного разу ми зробили цей промах, коли нам здалося, що він занадто багато працював для команди суперника. Ми б хотіли, щоб він був тільки з нами. Ми заздрили і злилися, але врешті-решт довелося визнати, що Мірча належить футболу, а не тільки "Динамо" Бухарест. Тепер, кияни, ми заздримо вам", – йдеться в повідомленні на сторінці ультрас "Динамо" Бухарест в Facebook.

Румунські тіфозі зізналися, що до нинi чекають на повернення Містера:

"Чекаємо тебе вдома, Мірча. Не сьогодні або завтра, тому що у тебе ще є справи. Але з післязавтра приходь в будь-який день"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ультрас київського "Динамо" прорвалися на стадіон під час першого офіційного матчу команди під керівництвом Мірчі Луческу і вигукували негативні кричалки на адресу тренера.

Сам Луческу в інтерв'ю заявив, що не звертає уваги на реакцію фанатів.

Відзначимо, що напередодні "Динамо" Київ у товариському матчі розгромило "Динамо" Бухарест. Поєдинок на стадіоні ім. Лобановського завершився з рахунком 3:0.