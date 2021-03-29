Українського ексфутболіста засудили до 12 років в'язниці за шпигунство в Росії

Апеляційний суд залишив у силі вирок колишньому українському футболісту Василю Василенку, який був нібито замішаний у шпигунстві.

Як повідомляє Telegram-канал "РИА Новости", тепер він матиме провести наступні 12 років у в'язниці.

Спочатку це рішення виніс Московський міський суд у грудні 2020 року. Наш співвітчизник був затриманий у столиці Росії, коли намагався купити списане військове обладнання, яке було виготовлене ще в 1960-х роках в СРСР і не має військової потужності.

За словами джерела, Василенко нібито робив це за дорученням української компанії, яка тісно пов'язана з Міністерством оборони нашої країни. Причетність Василя до цього злочину встановила ФСБ.

Прокурори хотіли, щоб наш співвітчизник відправився до в'язниці на 16 років, але в суді вирішили винести йому 12-річний вирок. Детальна інформація у цій справі залишається невідомою, оскільки вона проходить під грифом "секретно".

Раніше Василенко виступав у "Таврії" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) та "Дружбі" (Бердянськ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишньому капітану збірної Росії Роману Широкову винесли вирок за побиття арбітра під час матчу аматорського турніру.