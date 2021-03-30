Український тенісист у 97 років вакцинувався від COVID-19 і розповів про відчуття. Фотофакт

Відомий український тенісист-любитель Леонід Станіславський вакцинувався проти COVID-19 у Харківській обласній лікарні, повідомляє пресслужба міської облдержадміністрації.

Спортсмену 97 років. У 2017 році його внесли до Книги рекордів України як найстарішого гравця країни у великий теніс.

"Я – в зоні небезпеки. Я їжджу в метро і ходжу в магазини. Тому хочу себе захистити і спокійно грати в теніс. І взагалі – рахую кожен день. Люди молодші за мене говорять: спасибі, ще один рік пройшов, а я кажу: спасибі, ще один день пройшов. Зараз мені зробили щеплення, і я почуваюся абсолютно нормально", – пояснив Станіславський.

Леонід Якович родом із сім'ї лікарів. З дитинства займався фізкультурою. Взимку катався на лижах, влітку плавав. Вступив до Московського авіаційного інституту. Потім перевівся в ХАІ. Працював на Харківському авіазаводі. Пізніше – в "Союзпроммеханізації".

З 1958 року працює в інституті "Південгіпроруда". Там пропрацював близько тридцяти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболісти російського "Уралу" з Єкатеринбурга всією командою відмовилися вакцинуватися місцевою вакциною від COVID-19 Sputnik V.