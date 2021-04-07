Український футболіст забив фантастичний гол із 40 метрів. Відео

Український захисник ФК "Оболонь" Юрій Мате відзначився феноменальним ударом у домашньому матчі 19-го туру Першої ліги чемпіонату країни проти "Кременя".

22-річний вихованець донецького "Шахтаря" на 28-й хвилині за рахунку 0:0 отримав м'яч у районі центрального кола, зробив із круглим снарядом кілька кроків і забійним пострілом метрів із 40 відправив шкіряну сферу чітко в дев'ятку.

Голкіпер кременчуцької команди бачив момент удару, але врятувати ворота не зміг. Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

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У турнірній таблиці "Оболонь" йде на 7-му місці з 30 очками. "Кремінь" розташувався на 12-й позиції, маючи в активі 19 пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше півзахисник "Волгарь" з Астрахані відзначився фантастичним ударом із центру поля в матчі Футбольної національної ліги Росії (ФНЛ) проти "Аланії".