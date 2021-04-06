Українських футболістів можуть покарати за гру за збірну "ДНР" і команду з "ЛНР"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) відкрив справу проти футболістів з нашої країни, які захищали кольори збірної так званої "ДНР" у товариському матчі проти "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року.

Як повідомляється на офіційному сайті УАФ, їх звинувачують у заподіянні шкоди іміджу українського футболу. Список гравців, які мають надати письмові пояснення щодо цієї ситуації, має такий вигляд:

Бессалов Артем Леонідович; Гарненко Станіслав Андрійович; Лагода Андрій Олегович; Махно Ярослав Миколайович; Охмат Євген Ігорович; Пархоменко Артем Олександрович; Томазов Савелій Сергійович; Федотов Євген Олександрович; Фролов Владислав Володимирович.

Крім того, з 8 до 12 грудня 2020 року в грузинському Сукумі пройшов турнір під назвою "Ліга братніх народів-2020". У ньому брала участь команда "Схід-вугілля" з так званої "ЛНР", а в її складі грали українці Асьмаєв Сергій Вадимович, Бєбєнін В'ячеслав Миколайович, Бєлавін Марк Євгенович, Варванін Олександр Олександрович, Дрига Сергій Сергійович, Єрьомін Олексій Володимирович, Жарий Сергій Сергійович, Захаров Михайло Олександрович, Зубахін Іван Олегович, Коновалов Роман Віталійович, Майборода Олександр Олександрович, Наумов Євген Сергійович, Рудницький Іван Віталійович, Рябчинський Владислав Сергійович, Ткачєв Андрій Сергійович, Циндрик Сергій Олексійович, Яковленко Олексій Віталійович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" заявили про повернення "Шахтаря" в Донецьк.