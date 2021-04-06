Украинских футболистов могут наказать за игру за сборную "ДНР" и команду из "ЛНР"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) открыл дело против футболистов из нашей страны, которые защищали цвета сборной так называемой "ДНР" в товарищеском матче против "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте УАФ, их обвиняют в причинении вреда имиджу украинского футбола. Список игроков , которые должны предоставить письменные объяснения касательно этой ситуации, выглядит следующим образом:

Бессалов Артем Леонидович; Гарненко Станислав Андреевич; Лагода Андрей Олегович; Махно Ярослав Николаевич; Охмат Евгений Игоревич; Пархоменко Артем Александрович; Томазов Савелий Сергеевич; Федотов Евгений Александрович; Фролов Владислав Владимирович.

Кроме того, с 8 по 12 декабря 2020 года в грузинском Сукуми прошел турнир под названием "Лига братских народов-2020". В нем принимала участие команда "Восток-уголь" из так называемой "ЛНР", а в ее составе играли украинцы Асьмаев Сергей Вадимович, Бебенин Вячеслав Николаевич, Белавин Марк Евгеньевич, Варванин Александр Александрович, Дрыга Сергей Сергеевич, Еремин Алексей Владимирович, Жарый Сергей Сергеевич, Захаров Михаил Александрович, Зубахин Иван Олегович, Коновалов Роман Витальевич, Майборода Александр Александрович, Наумов Евгений Сергеевич, Рудницкий Иван Витальевич, Рябчинский Владислав Сергеевич, Ткачев Андрей Сергеевич, Циндрик Сергей Алексеевич, Яковленко Алексей Витальевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" заявили о возвращении "Шахтера" в Донецк.