Українець Зінченко провів блискучий матч в Англії, ставши найкращим на полі

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко за поєдинок 1/4 фіналу Кубку Англії проти "Евертона" (2:0) отримав найвищу оцінку від авторитетного статистичного порталу SofaScore.

24-річний уродженець Радомишля вийшов у стартовому складі і провів на полі всi 90 хвилин, заробивши 7,7 бала. Це стало максимальним показником серед усіх гравців обох команд.

Олександр Зінченко отримав 7,7 бала

Футболіст збірної України зробив 67 торкань до м'яча і віддав 57 передач. Точність склала 89%. Також Олександр заблокував один удар суперника, двічі виніс м'яч зі штрафної і виграв 2 верхових протистояння. Зінченко двічі бив по чужих воротах, але обидва удари були заблоковані.

В одному з моментів Зінченко врятував свої ворота, вибивши м'яч після подачі з кутового:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Зінченко провів чудовий матч і допоміг своїй команді розгромити "Саутгемптон" в англійській Прем'єр-лізі з рахунком 5:2.

Зазначимо, що раніше клуб Зінченка повторив неймовірний рекорд англійської Прем'єр-ліги.