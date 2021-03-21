Українець Малиновський приніс перемогу "Аталантi". Відео

Український футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський відзначився чудовою грою в матчі 28-го туру чемпіонату Італії в Серії А.

27-річний півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі на гру з "Вероною", а на 33-й хвилині відкрив рахунок. Федеріко Димарко у своєму штрафному зіграв рукою і наш співвітчизник чітко реалізував пенальті.

На цьому Руслан не зупинився і через 9 хвилин зробив гольовий пас на партнера. Дуван Сапата точним ударом у нижній кут воріт зробив рахунок 0:2.

Після цієї перемоги клуб з Бергамо набрав 55 очок і зрівнявся з йдуть третім "Ювентусом". У туринців 2 гри в запасі.

"Верона" – "Аталанта" 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 33, пенальті Малиновський, 0:2 – 42 Сапата.

Верона – Сільвестрі, Димарко (Лазович, 46), Чеккеріні (Удогі, 46), Давидович, Фараони, Барак (Іліч, 79), Велозу (Стураро, 46), Дзакканьі, Тамез, Ловато, Лазанья (Фавіллі, 61).

Аталанта – Голліні, Гімшіті, Толо (Меле, 64), Паломіно, Ромеро, Пессіна (Ілічич, 77), де Рон, Малиновський (Коваленко, 87), Фройлер, Міранчук (Пашаліч, 64), Сапата (Мюріель, 77).

Попередження: Чеккеріні (27), Давидович (28), Толо (60), Ромеро (64), Стураро (72).

Зазначимо, що для українця це стало третім голом і четвертим асистом за 26 поєдинків у поточному сезоні Серії А. Ще один м'яч він забив у Кубку Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня Малиновського було визнано найкращим гравцем своєї команди в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Реала", який закінчився перемогою мадридців із рахунком 3:1.

Авторитетний статистичний портал SofaScore поставив нашому співвітчизнику оцінку 7,5, яка стала найвищою серед всіх футболістів клубу з Бергамо, що вийшли на поле.