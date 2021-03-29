Україна – Казахстан: букмекери назвали фавора матчу відбору ЧС-2022

31 березня збірна України, офіційним партнером якої є компанія Parimatch, проведе домашній матч відбору ЧС-2022. Після двох нічиїх з Францією і Фінляндією ми зустрінемося з Казахстаном. Потім нашу команду чекатимуть спаринги і Євро, а матчі кваліфікації до мундіалю відновляться лише 1 вересня.

У паралельному матчі нашої групи Боснія і Герцеговина буде приймати Францію, а Фінляндія цей тур пропустить. І якщо чемпіони світу зараз оступляться, у нас буде відмінна можливість вийти на перше місце. На даний момент аналітики Parimatch дають збірній України 80% на перемогу, в 15% оцінюється нічия і в 5% - успіх Казахстану.

У всіх попередніх матчах ми цю команду обігравали. До речі, кожен раз це були відбори на ЧС. Правда, легкими ці перемоги назвати складно. Втім, збірна Казахстану хоч і вважається непоступливим суперником, але результату домагається рідко. Команда не вигравала вже сім матчів (5 поразок і 2 нічиї), при цьому в чотирьох зустрічах "яструби" не змогли забити. До того ж зараз Казахстан гратиме без своєї зірки Бахтіяра Зайнутдинова, який прибув до збірної з травмою і його вже відправили назад в клуб.

Після того як збірна України вдома впустила перемогу над Фінляндією, Казахстану буде складно на щось розраховувати. Підопічні Андрій Шевченко вийдуть зарядженими на перемогу і не дозволять собі другу осічку поспіль. Тому, навряд чи справа обійдеться одним голом у ворота гостей. Експерти Parimatch дають 70% на те, що ми побачимо не менше двох голів у виконанні збірної України.