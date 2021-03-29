УЄФА виправдався за скандал із голом Роналду у відборі ЧС-2022

Відповідальність за скандал із незарахованим голом лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду у ворота Сербії у матчі відбору ЧС-2022 лежить повністю на учасниках гри, а не суддях.

Про це заявили в Європейському футбольному союзі (УЄФА), коментуючи епізод у компенсований час, коли арбітр зустрічі Данні Маккелі і його помічники не побачили, що м'яч перетнув лінію воріт після удару Роналду, повідомляє Reuters.

Зокрема, в УЄФА зазначили, що обидві команди відмовилися від використання автоматичної системи фіксації голу (goal-line technology). "Якщо приймаюча асоціація планує впровадити goal-line technology, вона також повинна отримати письмову згоду від асоціації гостей, щоб її можна було використовувати. Однак цього зроблено не було", – заявив один із функціонерів.

Нагадаємо, матч збірних Сербії та Португалії завершився внічию 2:2. Момент з ударом Роналду на відео з 8:13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес забив гол і приніс Люксембургу сенсаційну перемогу над Ірландією у відборі на ЧС-2022.