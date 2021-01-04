У Німеччині футболіст забив гол п'ятою з розворотом на 360 градусів. Відео

Півзахисник леверкузенського "Байєра" Надим Амірі відзначився неймовірним за виконанням голом у матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини з "Айнтрахтом".

Красивий епізод стався на дев'ятій хвилині гри. Отримавши закид від партнера, Амірі прокинув м'яч повз захисника, розвернувся на 360 градусів, а потім елегантно п'ятою точно пробив у ворота під голкіпером суперника (дивіться момент на відео з 00:30).

Зазначимо, що цей гол не допоміг "Байєру" добути гостьову перемогу. Команда з Франкфурта не тільки зуміла відігратися, а й у другому таймі вийшла вперед, утримавши підсумковий рахунок і три очки – 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України Артем Кравець забив ще один гол у чемпіонаті Туреччини, відзначившись ударом головою.