У Нідерландах футболіст забив фантастичний гол п'ятою з льоту. Відео

У матчі 16-го туру вищої ліги чемпіонату Нідерландів із футболу між ПСВ та АЗ було забито неймовірний за красою гол, який приніс перемогу другій команді.

На 39-й хвилині за рахунку 0:1 гості заробили право на кутовий. Подача пішла на ближню стійку, де перебував Тьон Копмайнерс. Гравець АЗ вирішив не витрачати час на прийом м'яча і першим дотиком пробив по воротах суперників п'ятою, перебуваючи спиною до цілі. Такий удар застав зненацька голкіпера, внаслідок чого ігровий снаряд залетів йому за комірець.

Поєдинок закінчився виїзною перемогою команди з Алкмара з рахунком 3:1. Це дозволило їй наблизитися до першого "Аяксу" на відстань семи очок. АЗ тепер посідає п'яте місце та відстає від ПСВ на три пункти.

Відзначимо, що Копмайнерс є неймовірно результативним футболістом. Незважаючи на те, що він переважно виступає на позиції опорного півзахисника, на його рахунку 11 голів і 4 результативні передачі в 16 матчах нинішнього сезону.

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