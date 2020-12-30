У матчі чемпіонату Англії з футболу був забитий безглуздий автогол. Відео

У матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Вест Бромвічем" і "Лідс Юнайтед" був забитий вкрай безглуздий автогол.

Рахунок відкрили гості вже на дев'ятій хвилині зустрічі, коли футболіст господарів Роман Соєрс вирішив віддати пас на голкіпера, але не помітив, що той відкрився в іншій точці поля. Необачна передача назад закінчилася тим, що м'яч спокійно закотився у порожні ворота "Вест Бромвіча".

Ще до перерви "Лідс" відзначився чотири рази і зняв усі питання про переможця двобою, порадувавши своїх і нейтральних уболівальників красивими голами. Гості виграли матч з підсумковим рахунком 5:0 і піднялися на 11-те місце. Тепер у них в активі 23 очки, а у "Вест Брома", який продовжує перебувати внизу турнірної таблиці (19-та позиція), – 8 пунктів.

Відзначимо, що в рамках 16-го туру АПЛ пройшла також зустріч за участю українця Андрія Ярмоленка з "Вест Хема", який вперше за довгий час вийшов у стартовому складі і став найкращим гравцем атаки в своїй команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійську Прем'єр-лігу можуть призупинити через коронавірус.