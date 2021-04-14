У Латвії застрелили агента українського чемпіона світу з футболу

Футбольного агента Романа Беззубова, який представляв інтереси гравця молодіжної збірної України Миколи Мусолітіна, вбили в столиці Латвії.

Як повідомляє видання lv.sputniknews.ru, до збройного нападу на функціонера були причетні щонайменше двоє людей, які пересувалися на чорному автомобілі BMW X5. Злочинці могли замінити номерні знаки на транспортному засобі, щоб залишитися непоміченими.

На ролику, який з'явився на сторінці BreakingLV у Twitter, можна побачити, як вищевказана машина перегородила шлях чорному Volkswagen Touareg перед виїздом на головну дорогу. Зловмисники щонайменше тричі вистрілили у бік Беззубова з вікна свого автомобіля.

Автомобіль Беззубова jauns.lv

Відомо, що раніше Роман був професійним футболістом і виступав за такі латвійські команди, як "Поліція", "Даугава", "Вента", "Юрмала-ВВ". Він провів майже 300 матчів у місцевому чемпіонаті.

Після закінчення кар'єри в 2012 році Беззубов став агентом. Окрім нашого співвітчизника його клієнтами були гравці національної збірних Латвії Віталій Ягодинський і Владислав Соловейчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році збірна України до 20 років із Мусолітіним у складі виграла чемпіонат світу з футболу, який пройшов у Польщі.