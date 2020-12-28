У клубі, за який грав Пеле, заявили, що Мессі не побив рекорд бразильця

"Сантос", виступаючи за який "Король футболу" Пеле встановив рекорд із кількості голів за один клуб, заявив, що зірка "Барселони" Ліонель Мессі не побив рекорд нападника.

Як повідомляється на сайті команди, Пеле забив 1091 м'яч за "Сантос", відзначившись 643 рази в офіційних матчах і 448 – у товариських. На думку бразильців, голи в контрольних поєдинках мають таку ж вагу, як і інші.

Стверджується, що "Король футболу" забивав не тільки слабким аматорським клубам, але і найсильнішим колективам з усього світу, зокрема "Боку Хуніорс", "Реал" Мадрид, "Ювентус", "Наполі", "Барселону" і т.д. Також наголошується, що в товариських матчах, у яких брав участь Пеле, команди грали у своїх уніформах із застосуванням офіційних правил і табло з рахунком.

Крім того, у "Сантосі" нагадали, що, згідно з правилами ФІФА, виставкові зустрічі проводяться тільки з дозволу регіональних і місцевих футбольних федерацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі іспанської Ла Ліги проти "Вальядоліда" Мессі забив свій 644-й гол за "Барселону". Він пригостить пивом українських голкіперів Андрія Пятова ("Шахтар"), Олександра Шовковського та Руслана Нещерета (обидва – "Динамо").