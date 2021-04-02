У Бразилії футболіст заробив вилучення на 9-й секунді матчу. Відео

Футбольні вболівальники, які спостерігали за матчем бразильського Кубка Нордесте між "Трезе" і "Ботафого" (1:0), стали свідками вкрай незвичайної ситуації на полі.

Вже на дев'ятій секунді поєдинку гравець другої команди Параїба Кайо був вилучений з поля після травмонебезпечного стрибка двома ногами в суперника, який був першим на м'ячі. Відео цього моменту з'явилося на офіційній сторінці турніру в Twitter.

Єдиний гол у цьому протистоянні був забитий на 79-й хвилині нападником "Трезе" Жоао Леонардо. Тепер господарі посідають п'яте місце в групі А Кубка Нордесте з вісьмома очками після шести матчів. Після поразки "Ботафого" опустився на останню позицію в групі В. Команда не здобула ще жодної перемоги в межах турніру.

Відзначимо, що в цьому змаганні беруть участь професіональні клуби з північного сходу Бразилії. Кубок Нордесте вважається одним з двох найголовніших регіональних чемпіонатів країни. Переможець турніру отримує право на участь у Південноамериканському кубку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал першості Бразилії до 17 років закінчився масовим побоїщем за участю основних і запасних футболістів обох команд.