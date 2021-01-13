Тренер, який пішов зі штабу Луческу, розповів, як румун бачить гру "Динамо"

Експомічник Мірчі Луческу, який на початку 2021 року оголосив про розірвання контракту з "Динамо", Дієґо Лонґо заявив, що румунський наставник хоче поставити киянам гру, основану на контролі м'яча.

Італієць висловив надію, що вболівальники з перших матчів побачили зміни в тому, як поводяться на полі футболісти столичного клубу. На його думку, команді Луческу вдалося поліпшити менталітет "динамівців" і зарядити їх упевненістю.

"Сподіваюся, уболівальники з перших матчів побачили різницю між нашим підходом до гри і тим, що було ще в минулому сезоні. Також мені здається, що ми поліпшили менталітет гравців. Луческу любить, щоб команда грала з позиції сили, постійно контролювала те, що відбувається на футбольному полі, володіючи м'ячем. Іноді це давалося важко, але Мірча заряджає впевненістю футболістів", – розповів Лонґо в інтерв'ю виданню Football.ua.

Ще однією сильною стороною Містера італієць вважає те, як румунський фахівець детально вивчає суперників, щоб виділити їхні слабкі сторони та скористатися ними.

"Крім того, він добре вивчає суперників перед кожною грою, працює над нашою організацією гри напередодні матчів. Луческу визначає слабкі сторони суперника, а також, що найголовніше, як нам ними скористатися, щоб перемогти. Коли ми готуємося до ігор, а також і до тренувань, його досвід має вирішальне значення. "Інструменти" Містера для досягнення результату – це досвід, організація й підготовка до матчів, а також вивчення суперника", – додав Лонґо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше він назвав ключові відмінності між роботою Луческу та двох екстренерів "Динамо" – Олександра Хацкевича й Олексія Михайличенка.