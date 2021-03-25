Суддя попросив вибачення у Шевченка за помилку в матчі з Францією – ЗМІ

Лінійний арбітр матчу Франція – Україна у відборі на ЧС-2022 Крістіан Гіттельманн попросив вибачення у головного тренера "жовто-синіх" Андрія Шевченка за результативну помилку.

Помічник головного рефері Тобіаса Штілера на 19-й хвилині зустрічі не помітив, що під час гольової атаки французів після передачі з глибини правий захисник французів Бенджамін Павар перебував в офсайді. Як повідомили в програмі "Головна команда" на каналі "Футбол 1", під час виходу команд на другий тайм Гіттельманн підійшов до Шевченка і перепросив за свій промах.

Офсайд під час гольової атаки Франції.

Зазначимо, що в матчах кваліфікації на Мундіаль не використовується система відеодопомоги арбітрам (VAR), тому в суддів не було можливості переглянути епізод.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив нічию своєї команди з Францією, розповівши, що футболістам вдалося виконати план на гру.