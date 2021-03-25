Судья извинился перед Шевченко за ошибку в матче с Францией – СМИ

Александр Чеканов Футбол 13:16, 25.03.2021 Обновлено: 13:25, 25.03.2021

Линейный арбитр матча Франция – Украина в отборе на ЧМ-2022 Кристиан Гиттельманн принес извинения главному тренеру "желто-синих" Андрею Шевченко за результативную ошибку.

Помощник главного рефери Тобиаса Штилера на 19-й минуте встречи не заметил, что во время голевой атаки французов во время передачи из глубины правый защитник французов Бенджамин Павар находился в офсайде. Как сообщили в программе "Главная команда" на канале "Футбол 1". во время выхода команд на второй тайм Гиттельманн подошел к Шевченко и извинился за свой промах.

Офсайд во время голевой атаки Франции.

Отметим, что в матчах квалификации на Мундиаль не используется система видеопомощи арбитрам (VAR), так что у судей не было возможности пересмотреть эпизод.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил ничью своей команды с Францией, рассказав, что футболистам удалось выполнить план на игру.

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