Стало відомо, що насамперед зажадав Луческу від футболістів "Динамо"

Лідер київського "Динамо" Микола Шапаренко зізнався, що з приходом Мірчі Луческу в клубі все змінилося першого ж дня.

Під час першої зустрічі з футболістами румунський наставник одразу сказав, що не хоче від них біганини по полю й озвучив головні вимоги до команди.

"Він сказав: "Я хочу розумних гравців, які думають на футбольному полі й ухвалюють правильні рішення". Про те, що прийшов новий тренер, він так сказав: "Починаємо з чистого аркуша, не дивимося на минулі заслуги. Потрібно доводити тут і зараз". На день третій-четвертий підійшов до мене, сказав, що я повинен рости, щоб прагнути до Європи і працювати на максимумі", – заявив Шапаренко в ефірі Youtube-каналу "Триндець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захисник "Динамо" Олександр Караваєв зізнався, що після приходу Мірчі Луческу в клубі змінилися вимоги до футболістів, змінився стиль гри, а також поліпшилася дисципліна.

За словами Караваєва, тепер кожен гравець знає, що йому робити на полі, хоча до повного автоматизму ще далеко.