Стало відомо, чому російський клуб перервав оренду футболіста "Динамо"

Тульський "Арсенал" перервав оренду півзахисника Мохаммеда Кадірі та повернув його в київське "Динамо" на прохання самого футболіста.

Як повідомляється на офіційному сайті "канонірів", ганський гравець захотів залишити команду через обставини, що склалися в його родині. У клубі подякували йому за професіоналізм і побажали успіхів у подальшій кар'єрі.

"Арсенал" скористався опцією в орендній угоді Кадірі, яка дозволяла розірвати договір за пів року до його закінчення. Спочатку півзахисник мав провести в Тулі весь сезон 2020/21.

Мохаммед взяв участь у 13 матчах російської Прем'єр-ліги й забив 2 голи. Один із них вийшов особливо видовищним.

Кадірі перейшов у "Динамо" влітку 2019 року, провів 16 поєдинків за киян, але не зумів відзначитися результативними діями. Його контракт з українською командою діє до літа 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася інформація про те, коли підопічні Мірчі Луческу проведуть свій перший матч у 2021 році.

Один із помічників румунського тренера заявив, що вирішив піти з "Динамо".