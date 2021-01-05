Срна: я не ходжу багато в Києві, це не моє місто

Колишній капітан "Шахтаря", а нині директор клубу з футболу Даріо Срна зізнався, що не вважає Київ своєю домівкою.

В інтерв'ю на офіційному YouTube-каналі "гірників" хорватський ексфутболіст назвав причину, через яку команда перестала виступати у Львові, але зазначив, що йому сподобалося це місто. Він також заявив, що в Харкові "Шахтарю" було легше, оскільки там їх більше підтримували фанати.

"Я не ходжу багато в Києві, це не моє місто. Донецьк – моє. З дружиною люблю поїсти в ресторанах, а так улюбленого місця немає. Я люблю в "Оперу" поїхати, випити кави, з директорами нашими поспілкуватися, там, де є наші люди. Спочатку ми грали у Львові. Там прекрасний стадіон, місто і хороші люди, але, на жаль, були проблеми з відвідуваністю. Дуже мало людей ходило на наші матчі в чемпіонаті України. Харків розташований ближче до Донецька, там більше наших людей, набагато більше, ніж у Львові. Там на наші матчі приходили 3-10 тисяч осіб", – висловився Срна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даріо поділився своєю думкою про роль Ріната Ахметова в історії "Шахтаря".