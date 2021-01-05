Срна – про війну на "Донбасі": чекаємо, коли прокинемося, а нам скажуть: "Повертайтеся назад"

Колишній капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна з великим болем згадує воєнні події на сході України, відзначаючи, що йому шкода людей і шкода країну.

За словами екслідера збірної Хорватії, він пройшов уже через одну війну, і це для нього друга.

"Ми ніколи не забуваємо звідки ми, для кого граємо, і все чекаємо того дня, коли прокинемося, а нам скажуть: "Все, повертайтеся назад". Навіть не уявляю, які це емоції будуть. Але цього треба дочекатися", – сказав Срна на YouTube-каналі "Шахтар".

За словами директора з футболу ФК "Шахтар", після від'їзду з Донецька він з сім'єю навіть не шукав квартиру, тому що думав, що завтра-післязавтра все закінчиться.

"Проходить три місяці, нічого не закінчується, у мене квартири-будинку немає, я живу в готелі. Було складно, але у мене є сильна дружина, яка тримає родину під контролем. Я продовжив займатися своєю роботою – футболом, а вона шукала школу, садок для дітей", – підсумував Даріо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Срна заявив, що йому дуже важко згадувати війну, але це треба прийняти і все пережити. Хорват зізнався, що ніхто не міг повірити в те, що клуб більше не повернеться на "Донбас Арену".