Срна – о войне на "Донбассе": ждем, когда проснемся, а нам скажут: "Возвращайтесь назад"

Максим Иншаков Футбол 23:31, 5.01.2021

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна с большой болью вспоминает военные события на востоке Украины, отмечая, что ему жалко людей и жалко страну.

По словам экс-лидера сборной Хорватии, он прошел уже через одну войну, и это для него вторая.

"Мы никогда не забываем откуда мы, для кого играем, и все ждем того дня, когда проснемся, а нам скажут: "Все, возвращайтесь назад". Даже не представляю, какие это эмоции будут. Но этого надо дождаться", – сказал Срна на YouTube-канале "Шахтера".

По словам директора по футболу ФК "Шахтер", после отъезда из Донецка он с семьей даже не искал квартиру, потому что думал, что завтра-послезавтра все закончится.

"Проходит три месяца, ничего не заканчивается, у меня квартиры-дома нет, я живу в гостинице. Было сложно, но у меня есть сильная жена, которая держит семью под контролем. Я продолжил заниматься своей работой – футболом, а она искала школу, садик для детей", – подытожил Дарио.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Срна заявил, что ему очень тяжело вспоминать войну, но это надо принять и все пережить. Хорват признался, что никто не мог поверить в то, что клуб больше не вернется на "Донбасс Арену".

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