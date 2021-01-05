Срна: нас вигнали з Донецька. Думав, повернуся через кілька місяців

Колишній захисник "Шахтаря" і Даріо Срна насилу стримав емоції, згадуючи війну на Донбасі.

За словами директора донецького клубу з футболу, йому дуже важко згадувати ці події, але це треба прийняти і все пережити. Хорват зізнався, що ніхто не міг повірити в те, що клуб більше не повернеться на "Донбас Арену".

"Нам навіть не дозволили зіграти останню гру в чемпіонаті. Грали в Чернігові. Вигнали з Донецька, навіть не дозволили провести останній матч вдома. Я зібрав одну валізу і поїхав. Думаю, повернуся через кілька місяців, а пройшло вже шість років... Але це все життя. Треба згадувати те, від чого стає легше", – сказав Срна в ефірі YouTube-каналу "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даріо Срна зізнався, що не вважає Київ своєю домівкою.

Також колишній капітан збірної Хорватії назвав причину, через яку команда перестала виступати у Львові.