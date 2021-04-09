Скільки футболісти збірної України заробили за вихід на Євро-2020: журналіст назвав суму

Олександр Чеканов Футбол 19:30, 9.04.2021

Футболісти збірної України отримали преміальні в розмірі від 100 тисяч доларів за виграш відбіркової групи Євро-2020.

Таку інформацію оприлюднив ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов в ефірі своєї авторської передачі "Денисов TIME".

"У нас суму призових визначає головний тренер. Тобто Андрій Шевченко. Всі суми "білі", тобто всі футболісти і тренерський штаб заплатили податки в державний бюджет. Роман Яремчук оцінив преміальні в розмірі вартості трикімнатної квартири в Києві. Якщо говорити про суми, які я чув, то це від 100 тисяч доларів. Не за матч, зрозуміло, за відбір", – сказав Денисов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу проведе як мінімум два матчі Євро-2020 з глядачами. Суперниками "синьо-жовтих" стануть команди Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

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