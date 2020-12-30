Шапаренко: "Шахтар" думав, що я до них відразу перейду і боротися за мене навіть не треба

Уродженець Маріуполя Микола Шапаренко розповів, що перейшов в київське "Динамо" тому, що у селекціонерів столичного клубу було більше конкретики в пропозиціях.

Водночас футболіст збірної України зазначив, що за весь час проведене в столиці, він ніколи не шкодував, що перейшов в "Динамо". За словами гравця це був усвідомлений і добре обдуманий перехід.

"Тоді було більше інтересу з боку "Динамо". А "Шахтар" думав: "Та, що він... Зараз до нас перейде. Навіть боротися за нього не будемо". Ось так і вийшло. Ребров дав інтерв'ю, що "цікавимося цим гравцем". Зрозуміло, що я б відразу не був би в першій команді, але якісь перспективи у мене були. В "Маріуполі" мені сказали приїжджати в Київ і підписувати контракт. Я підписав і поїхав назад до Маріуполя. I потім мені знову дзвонять – "приїжджай, з тобою хоче "Шахтар" поговорити". А що розмовляти, якщо я підписав контракт з "Динамо", – розповів Шапаренко в ефірі Youtube-каналу "Триндец"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шапаренко зізнався, що з приходом Мірчі Луческу в клубі все змінилося в перший же день.

При першій зустрічі з футболістами румунський наставник відразу сказав, що не хоче від них біганини по полю і озвучив головні вимоги до команди.