"Шахтар" може обміняти Тайсона на 17-річного бразильця – ЗМІ

"Шахтар" почав переговори щодо можливого трансферу 17-річного правого захисника "Інтернасьоналя" Вінісіуса Тобіаса.

Як повідомляє видання Globo Esporte, щоб оформити покупку бразильця, "гірники" можуть достроково розірвати контракт з одним із лідерів команди Тайсоном і відпустити його до рідного клубу.

"Інтернасьональ" хоче отримати за Вінісіуса близько 10 мільйонів євро, оскільки той є одним з головних талантів команди. За його прогресом стежать імениті клуби, зокрема "Ювентус".

"Шахтар" не готовий платити такі гроші за 17-річного захисника, тому намагається збити його ціну. Таким чином варіант із поверненням Тайсона в "Інтер" опинився на порядку денному під час переговорів.

Бразильський легіонер "гірників" вже давно заявив, що не збирається продовжувати контракт, який закінчується 30 червня 2021 року і збирається повернутися на батьківщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсона перевели в дублюючий склад "Шахтаря" через демарш у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Роми". Пізніше стали відомі нові подробиці цього скандалу.