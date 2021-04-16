"Шахтар" – "Динамо": букмекери дали прогноз на головний матч сезону в УПЛ

"Шахтар" є фаворитом матчу з "Динамо" в 22-му турі української Прем'єр-ліги, який може вирішити долю золотих медалей в чемпіонаті нашої країни.

Спортивні аналітики виставили коефіцієнт 2,05 на перемогу "гірників", 3,65 – на нічию, а на тріумф киян можна поставити за 3,40. Імовірність того, що підопічні Мірчі Луческу не програють поєдинок і як мінімум збережуть відрив у 7 очок від "Шахтаря", оцінюється котируванням 1,74.

Котирування на матч "Шахтар" - "Динамо" favorit.com.ua

Котирування на подвійний шанс у матчі "Шахтар" - "Динамо" favorit.com.ua

Відзначимо, що в разі перемоги столичний клуб відірветься від донецької команди на 10 пунктів за 4 тури до закінчення УПЛ і залишить "гірникам" лише математичні шанси на чемпіонство. Нагадаємо, що в першому колі підопічні Луїша Каштру розгромили своїх головних конкурентів з рахунком 3:0.

У цьому матчі Луческу не зможе розраховувати на капітана "Динамо" Сергія Сидорчука, який пропускає поєдинок через перебір жовтих карток. З іншого боку, лідер киян Віктор Циганков відновився після травми і, швидше за все, зможе взяти участь у протистоянні.

Що стосується "Шахтаря", то "гірники", згідно з інформацією бразильських ЗМІ, розірвали контракт із Тайсоном, дозволивши йому найближчим часом перейти в "Інтернасьональ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, класичне українське дербі між командами відбудеться в суботу, 17 квітня. Став відомий розклад трансляцій поєдинку.