Сабо оцінив шанси "Динамо" та "Шахтаря" на чемпіонство в УПЛ

Колишній тренер "Динамо" Йожеф Сабо, який зараз працює експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3", вважає, що кияни з високою ймовірністю стануть чемпіонами української Прем'єр-ліги.

В інтерв'ю виданню 1927.kiev.ua він зазначив, що сім очок відриву підопічних Мірчі Луческу від "Шахтаря" є занадто великим гандикапом. Крім того, на його думку, рівень футболу, який зараз показують "гірники", не дозволяє їм серйозно розраховувати на перемогу над столичним клубом.

"Шанси "Динамо" на чемпіонство зараз – 90%. Занадто багато гандикапу – сім очок. Навіть якщо "Шахтар" обіграє "Динамо" – що це змінить? Та й не факт: зараз незрозуміло, чи зможе донецький клуб переграти "біло-синіх". У "Динамо" прекрасна перевага і в Кубку України, і в чемпіонаті", – поділився своєю думкою Сабо.

Нагадаємо, що до кінця сезону в УПЛ командам залишилося провести по сім матчів. Зараз в активі киян 46 очок після 19 турів, а "Шахтар" набрав 39 пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" збільшило відрив від "гірників", скориставшись поразкою підопічних Луїша Каштру в поєдинку з головним аутсайдером чемпіонату України.