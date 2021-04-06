"Росіє, благаю, прибери це!" – сербський футболіст про те, що найбільше не подобається у РФ

Сербський нападник "Рубіна" Джордже Деспотовіч заявив, що вважає заїзд у готель за день до гри безглуздим дисциплінарним заходом.

На думку легіонера казанської команди, цей традиційний для російських футбольних клубів момент необхідно усунути.

"Що найбільше не подобається в Росії? Заїзд у готель до гри. Якщо ти розумна людина, ти можеш сам себе підготувати вдома. Але якщо хочеш бухати, то можеш і в готелі це зробити. Я не можу заснути, коли не у своєму ліжку. Росіє, благаю, прибери ці заїзди в готель! Все інше мені подобається", – наводить слова Деспотовіча Sport24.

У нинішньому розіграші російської Прем'єр-лізі Деспотовіч провів за "Рубін" 20 матчів, у яких відзначився 11 забитими голами. Крім того, в активі серба три результативні передачі.

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