"Росіє, благаю, прибери це!" – сербський футболіст про те, що найбільше не подобається у РФ

Максим Іншаков Футбол 21:14, 6.04.2021 Оновлено: 21:19, 6.04.2021

Сербський нападник "Рубіна" Джордже Деспотовіч заявив, що вважає заїзд у готель за день до гри безглуздим дисциплінарним заходом.

На думку легіонера казанської команди, цей традиційний для російських футбольних клубів момент необхідно усунути.

"Що найбільше не подобається в Росії? Заїзд у готель до гри. Якщо ти розумна людина, ти можеш сам себе підготувати вдома. Але якщо хочеш бухати, то можеш і в готелі це зробити. Я не можу заснути, коли не у своєму ліжку. Росіє, благаю, прибери ці заїзди в готель! Все інше мені подобається", – наводить слова Деспотовіча Sport24.

У нинішньому розіграші російської Прем'єр-лізі Деспотовіч провів за "Рубін" 20 матчів, у яких відзначився 11 забитими голами. Крім того, в активі серба три результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше канадський ексхокеїст новокузнецького "Металурга" й уфимського "Салават Юлаєва" Брент Сопел розповів про жахи життя в Росії.

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