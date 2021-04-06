"Россия, умоляю, убери это!" – сербский футболист о том, что больше всего не нравится в РФ

Максим Иншаков Футбол 21:14, 6.04.2021 Обновлено: 21:19, 6.04.2021

Сербский нападающий "Рубина" Джордже Деспотович заявил, что считает заезд в гостиницу за день до игры бессмысленной дисциплинарной мерой.

По мнению легионера казанской команды, этот традиционный для российских футбольных клубов момент необходимо исключить.

"Что больше всего не нравится в России? Заезд в гостиницу до игры. Если ты умный человек, ты можешь сам себя подготовить дома. Но если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать. Я не могу уснуть, когда не в своей кровати. Россия, умоляю, убери эти заезды в гостиницу! Все остальное мне нравится", — приводит слова Деспотовича Sport24.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиге Деспотович провел за "Рубин" 20 матчей, в которых отметился 11 забитыми голами. Кроме того, в активе серба три результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канадский экс-хоккеист новокузнецкого "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева" Брент Сопел рассказал об ужасах жизни в России

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Не могла оставить дедушку: в Хмельницком от COVID-19 умерла молодая учительница

"Зрада и перемога" Зеленского и Порошенко в Катаре

На Запорожье русский язык лишили статуса регионального

Украинцам решили урезать больничные: выплаты сократят, а врачам грозят штрафы

У Путина ответили на заявление Зеленского о вступлении в НАТО