"Россия, умоляю, убери это!" – сербский футболист о том, что больше всего не нравится в РФ

Сербский нападающий "Рубина" Джордже Деспотович заявил, что считает заезд в гостиницу за день до игры бессмысленной дисциплинарной мерой.

По мнению легионера казанской команды, этот традиционный для российских футбольных клубов момент необходимо исключить.

"Что больше всего не нравится в России? Заезд в гостиницу до игры. Если ты умный человек, ты можешь сам себя подготовить дома. Но если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать. Я не могу уснуть, когда не в своей кровати. Россия, умоляю, убери эти заезды в гостиницу! Все остальное мне нравится", — приводит слова Деспотовича Sport24.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиге Деспотович провел за "Рубин" 20 матчей, в которых отметился 11 забитыми голами. Кроме того, в активе серба три результативные передачи.

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