Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу – Goal.com

Лідера туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду визнано найкращим бомбардиром в історії футболу за кількістю голів в офіційних іграх.

Такі дані наводить бразильська редакція порталу Goal.com. Напередодні португалець двічі відзначився в матчі чемпіонату Італії з "Удінезе", який "стара сеньйора" виграла – 4:1. Як підрахували статистики видання, тепер на рахунку Роналду 758 голів в офіційних матчах. Це на один м'яч більше, ніж у "Короля футболу" Пеле.

При цьому деякі джерела вказують, що найбільшу кількість м'ячів (805) провів австро-чехословацький форвард Йозеф Біцан. Однак за статистикою журналу Placar, від якої відштовхуються провідні аналітики, на рахунку Біцана всього 636 голів. Деякі ж статистики називають цифру в 759 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду став першою у світі людиною, на яку підписалися 250 мільйонів користувачів соціальної мережі Intsgram.