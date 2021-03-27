Історична сенсація: результати відбору ЧС з футболу 27 березня

У суботу, 27 березня, в Європі були зіграні чергові матчі відбору на чемпіонат світу з футболу-2022, фінальна частина якого запланована в Катарі.

У групах А, Е, G і H, відбулися 10 поєдинків кращих команд континенту, які борються за путівки на першість планети.

Серед результатів потрібно звернути увагу на величезну несподіванку в Трнаві, де Словаччина після першого тайму з рахунком 0:2 поступалася Мальті. Зі збірною невеликої держави в Середземному морі така ситуація трапилася вперше в історії. Незважаючи на те, що господарі в результаті змогли зрівняти рахунок, нічия 2:2 стала теж сенсацією.

Також варто відзначити нічиї Сербії з Португалією (2:2) і Чехії з Бельгією (1:1).

Група А

Сербія – Португалія 2:2 (0:2, 2:0)

Голи: 0:1 – 11 Діогу Жота, 0:2 – 36 Діогу Жота, 1:2 – 46 Мітровіч, 2:2 – 60 Костич.

Сербія – Дмитрович, Міленкович, Павлович, Мітровіч, Милинкович-Савич, Гудель, Костич (Рістіч, 72), Лазович (Максимович, 46), Тадич (Джурічіч, 82), Мітровіч (Йович, 88), Влахович (Радоніч, 46) .

Португалія – Антоні Лопеш, Жоау Канселье (Мендеш, 72), Соареш, Фонте, Рубен Діаш, Бернарду Сілва, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш (Пальінья, 90), Сержіу Олівейра (Саншеш, 73), Діогу Жота (Жоау Фелікс, 85) , Роналду.

Попередження: Бруну Фернандеш (52), Фонте (54), Максимович (56), Мітровіч (85), Роналду (90).

Вилучення: Міленкович (90).

Ірландія – Люксембург 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 85 Родрігес.

Ірландія – Базунов, Доерті (Брейді, 46), О`Ші, Кларк (Макклейн, 61), Стівенс, Браун, Найт, Робінсон (Лонг, 73), Каллен (Моламбі, 88), Коулмен, Коллінз (Перротт, 88) .

Люксембург – Моріс, Махмутович, Янс, Шано, Мартінс, Сінані (Жерсон, 90), Тілль, Тілль (Девілль, 79), Мартінс Перейра, Родрігес, Баррейро.

Попередження: Тілль (13), Стівенс (53), Сінані (53), Янс (58), Каллен (80).

Група Е

Білорусь – Естонія 4:2 (1:1, 3:1)

Голи: 0:1 – 31 Аньєр, 1:1 – 44, пенальті Лисакович, 1:2 – 55 Аньєр, 2:2 – 64 Кендиш, 3:2 – 81 Савицький, 4:2 – 83 Лисакович.

Білорусь – Гутор, Золотов, Бордачов, Наумов, Юзепчук, Кендиш (Климович, 87), Яблонський (Сігневіч, 58), Стасевич, Ебонг (Савицький, 58), Лисакович (Бахар, 85), Лаптєв (Кисляк, 46).

Естонія – Ігона, Ліландер, Пюрг, Кууск, Паскочі (Кірсс, 87), Васильєв, Поом, Саппінен (Пурі, 79), Аньєр, Ващук, Алліка (Ийгус, 62).

Попередження: Лаптєв (4), Кендиш (18), Кууск (50), Алліка (59), Ийгус (63), Аньєр (84), Пюрг (89), Сігневіч (89).

Вилучення: Ийгус (77).

Чехія – Бельгія 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 50 Провід, 1:1 – 60 Лукаку.

Чехія – Вацлік, Кудела, боржомі, Челюстка, Голешов, Соучек, Барак (Павелка, 78), Янкто (Масопуст, 61), Провід (Пекхарт, 90), Цоуфал, Крменчік (Видра, 78).

Бельгія – Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастаньо, Шадлі (Фоке, 56), Тілеманс, Дендонкер, де Брюйне, Мертенс (Троссард, 56), Лукаку.

Попередження: Кастаньо (25), Соучек (43), Вертонген (73).

Група G

Чорногорія – Гібралтар 4:1 (2:1, 2:0)

Голи: 1:0 – 25 Бечирай, 1:1 – 30, пенальті Стайч, 2:1 – 43 Шимич, 3:1 – 52 Томашевич, 4:1 – 80 Йоветич.

Чорногорія – Міятович, Радуновіч, Томашевич, Шимич, Хакшабановіч (Больевіч, 60), Вукчевич, Бакіч (Вула, 26), Йовович, Косович (Лагатор, 60), Бечирай (Йоветич, 46), Джурджевіч (Мартинович, 77).

Гібралтар – Голдуин, Босио (Ернандес, 51), Валарін (Уайзмен, 81), Джоллі, Понс (Уокер, 66), Сантос, Хассан (Кумбз, 46), Барнетт, Сарджент, Моулдс, Стайч (Бордж, 65).

Попередження: Голдуин (14), Понс (21), Стайч (27), Вула (29).

Нідерланди – Латвія 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 32 Бергейс, 2:0 – 69 де Йонг.

Нідерланди – Крул, де Лігт, Блінд, Думфріс, Вейндал, де Йонг, Классен (Гравенберх, 79), Вейналдум (ван де Бек, 79), Бергейс (Стенгс, 84), де Йонг (Бабел, 79), Депа (Бергвейн , 89).

Латвія – Озолс, Черноморд, Юрковскіс, Тарасов, Циганик (Соловйов, 85), Камеш (Савальніекс, 79), Яніс Ікаунієкс (Кролліс, 88), Зюзін (Каркліньш, 46), Улдрікіс (Гутковський, 46), Тоберс, Федоров.

Попередження: Яніс Ікаунієкс (34), Каркліньш (52), де Йонг (52), Блінд (87).

Норвегія – Туреччина 0:3 (0:2, 0:1)

Голи: 0:1 – 4 Туфан, 0:2 – 28 Сеюнджю, 0:3 – 59 Туфан.

Норвегія – Ярстейн (Хансен, 46), Мелінг, Грегерсен, Айер, Рюерсон (Свенссон, 68), Мідтше (Торстведт, 68), Берг, Ельюнуссі (Кінг, 68), Едегор, Холанд (Торсбі, 83), Серлот.

Туреччина – Чакир, Мераш, Айхан, Мюльдюр, Сеюнджю, Туфан (Кабак, 86), Язиджі (Еркін, 69), Йокушлу, Хакан Чалханоглу (Антальяли, 69), Караман (Унал, 72), Йилмаз (Акбунар, 86).

Попередження: Грегерсен (48), Серлот (67), Мюльдюр (75).

Вилучення: Торстведт (80).

Група H

Росія – Словенія 2:1 (2:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 26 Дзюба, 2:0 – 35 Дзюба, 2:1 – 36 Ілічіч.

Росія – Шунін, Кудряшов, Семенов, Джикия, Жирков (Караваєв, 68), Оздоєв, Кузя, Жемалетдінов (Мухін, 86), Головін (Міранчук, 49), Фернандес, Дзюба (Заболотний, 86).

Словенія – Хмара, Мевля, Блажіч, Балковец, Стоянович (Скубіц, 61), Бійол (вітру, 62), Куртич, Ілічіч, Ловріч (Заховіч, 86), Зайц (Бохарі, 75), Шпорар (Вучкич, 75).

Попередження: Головін (11), Мевля (12), Кудряшов (43), Міранчук (77), Заховіч (89).

Хорватія – Кіпр 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 40 Пашаліч.

Хорватія – Ліваковіч, Врсалько (Юрановіч, 46), Баришич, Чалет-Цар, Ловрен, Перішич (Ковачич, 77), Модріч, Пашаліч (Оршіч, 66), Брекало (Влашич, 66), Брозовіч, Будимир (Крамаріч, 57) .

Кіпр – Деметрій (Михайло, 39), Іоанну, Сотіріу, Кусулос, Псалтіс, Ціоніс (Папуліс, 67), Кір'яков, Піттас, Артіматас (Кастанос, 67), Лайфіс (Андреу, 82), Еліа (Сотіріу, 46).

Попередження: Чалет-Цар (48), Перішич (69), Ковачич (90).

Словаччина – Мальта 2:2 (0:2, 2:0)

Голи: 0:1 – 16 Гембін, 0:2 – 19 Сатаріано, 1:2 – 49 Стрілець, 2:2 – 53 Шкріньяр.

Словаччина – Куцьяк, Вальєнте, Шкріньяр, Ганцко (Голубек, 39), Косцелнік, Грегуш, Мак, Грошовскі (Шранц, 82), Куцка (Стрілець, 46), Суслов (Руснак, 72), Дюриш (Боженік, 46).

Мальта – Бонелло, Мбонги, Борг, Пепе, Гійом, Шоу, Камензулі, Теума (Крістенсен, 90), Гембін (Греч, 68), Сатаріано (Пізані, 79), Мбонги (Нвоко, 68).

Попередження: Камензулі (23), Дюриш (40), Косцелнік (54), Бонелло (85).

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