Грандіозний провал Німеччини: результати відбору ЧС з футболу 31 березня

У середу, 31 березня, відбулися чергові матчі відбору на чемпіонат світу з футболу-2022, фінальна частина якого пройде в Катарі цієї осені / зими.

У групах B, C, D, F, I і J в 3-му турi пройшли 15 матчів найсильніших європейських збірних.

Крім шокуючою нічиєї збірної України з Казахстаном (1:1), варто відзначити грандіозний провал Німеччини в грі з Північною Македонією. Перед цим поєдинком на перемогу бундестім букмекери давали коефіцієнт 1,11, в той час, як успіх Північної Македонії котирування доходили до 30,0. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 1:2 на користь балканців.

Прогноз букмекерів на матч Німеччина - Північна Македонія

Конкуренти "синьо-жовтих" по групі D збірна Франції мінімально обіграла Боснію і Герцеговину (1:0) і одноосібно очолила квінтет.

Відбір ЧС-2022. Всього 31 березня

Група В

Іспанія – Косово 3:1 (2:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 34 Ольмо, 2:0 – 36 Ферран Торрес, 2:1 – 70 Халімі, 3:1 – 75 Жерар Морено.

Іспанія – Унаї Симон, Ерік Гарсія (Рамос, 86), Альба, Мартінес, Льоренте, Ольмо (Каналес, 82), Бускетс (Родрі, 82), Педрі (Фабіан Руїс, 69), Коке, Ферран Торрес, Мората (Жерар Морено , 69).

Косово – Уйкані, Войвода, Дрешевіч, Алити, Хадерджонай, Кололи (Зенелі, 57), Крюезю, Рашіца (Кастраті, 55), Халімі (Воца, 82), Цілина, Мурік.

Попередження: Крюезю (49).

Греція – Грузія 1:1 (0:0, 1:1)

Група B

Група C

Литва – Італія 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 47 Сенсі, 0:2 – 90, пенальті Іммобіле.

Литва – Шведкаускас, Бенета, Вайткунас, Гірдвайніс, Сіргедас (Елешюс, 58), Сливка, Шимкус (Петравічюс, 83), Дапкус, Черних (Казлаускас, 75), Міколюнас (Гашпуйтіс, 74), Новіковас.

Італія – Доннарумма, Толо, Бастони (Ачербі, 89), Емерсон (Спінаццола, 56), Манчіні, Пессіна (Барелла, 63), Локателлі, Федеріко Бернардескі, Пеллегріні (Сенсі, 46), Ель-Шаараві (К'єза, 46), Іммобіле .

Попередження: Пеллегріні (14), Шимкус (27), Пессіна (32), Локателлі (71), Вайткунас (76), Казлаускас (90).

Північна Ірландія – Болгарія 0:0 (0:0, 0:0)

Група C

Група D

Україна – Казахстан 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 20 Яремчук, 1:1 – 59 Мужиков.

Україна – Трубін, Караваєв (Тимчик, 87), Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Сидорчук (Марлос, 67), Михайличенко, Малиновський, Шапаренко (Довбік, 81), Яремчук, Мораес (Зубков, 67).

Казахстан – Покатілов, Марочкин, Малий, Аліпій, Досмагамбетов (Бистров, 46), Нургалієв (Тунгишбаев, 87), Тагиберген (Оразов, 46), АБиК (Вороговскій, 46), Мужиків, Валіуллін, Аймбетов (Карімов, 60).

Попередження: Аліпов (6), Абикен (36), Мужиков (43), Вороговскій (62), Каримов (69), Зінченко (89), Марлос (90), Покатілов (90).

Боснія і Герцеговина – Франція 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 60 Грізманн.

Боснія і Герцеговина – Шехіч, Тодорович (Стевановіч, 77), Сеад Колашинаць, Ахмедходжіч, Хаджікадуніч, Цімірот (Гояк, 86), Хаджіахметовіч, Круніч (Превляк, 86), Пьянич, Санічанін, Джеко.

Франція – Льоріс, Павар, Варан, Люка Ернандес, Кімпембе, Лемар (Сіссоко, 90), Погба, Рабьо, Коман (Жиру, 59), Грізманн, Мбаппе.

Попередження: Хаджікадуніч (15), Варан (51), Санічанін (53), Лемар (66), Хаджіахметовіч (69), Погба (79).

Група D

Група F

Австрія – Данія 0:4 (0:0, 0:4)

Голи: 0:1 – 58 Ольсен, 0:2 – 63 Меле, 0:3 – 67 Хейбьерг, 0:4 – 73 Ольсен.

Австрія – Шлагер, Ульмер (Фрідл, 82), Лайнер, Драгович, Алаба, Шлагер (Кара, 74), Ільзанкер (Лазаро, 65), Баумгартнер, Забітцер, Траунер (Пош, 82), Калайджіч (Грбіч, 83).

Данія – Шмейхель, К'єр, Меле, Крістенсен, Васс (Ларсен, 77), Еріксен, Хейбьерг, Ділейні (Нергор, 77), Вінд (Андерсен, 65), Поульсен (Ольсен, 55), Брейтуейт (Дольберг, 77).

Попередження: Вінд (60).

Шотландія – Фарерські о-ва 4:0 (1:0, 3:0)

Молдова – Ізраїль 1:4 (1:1, 0:3)

Група F

Група I

Англія – Польща 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 19, пенальті Кейн, 1:1 – 58 Модер, 2:1 – 85 Магуайр.

Англія – Поуп, Стоунз, Чілуелл, Уокер, Магуайр, Фоден (Джеймс, 86), Райс, Маунт, Філліпс, Стерлінг (Лингард, 90), Кейн (Келверт-Льюин, 89).

Польща – Шченсни, Рибус (Реца, 86), Геліка (Юзвяк, 54), Беднарек, Берешіньскі, Модер, Крихов'як, Зелінський (Гросицького, 86), Глик, Піонтек (Аугустиняк, 76), Швідерскі (Милик, 46).

Попередження: Милик (46).

Андорра – Угорщина 1:4 (0:1, 1:3)

Сан-Марино – Албанія 0:2 (0:0, 0:2)

Група I

Група J

Німеччина – Північна Македонія 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 45 Пандев, 1:1 – 63, пенальті Гюндоган, 1:2 – 85 Елмаз.

Німеччина – тер стегон, Гозенс (Юнес, 56), Гинтер (Мусіала, 89), Рюдігер, Хавертц (Вернер, 56), Горетцка, Сані, Кіммі, Гнабрі, Гюндоган, Джан.

Північна Македонія – Димитріївського, Муслім, Велкоськи, Рістовскі, Адемі, Ніколов (Бейтулаі, 59), Елмаз, Барді, Аліоскі (Рістевскі, 90), Трайковскі (Спировски, 72), Пандєв (Стояновський, 90).

Попередження: Велкоськи (5), Гозенс (28), Рюдігер (37), Сані (46), Елмаз (67), Пандєв (77), Мусіала (89), Джан (90).

Вірменія – Румунія 3:2 (0:0, 3:2)

Ліхтенштейн – Ісландія 1:4 (0:2, 1:2)

Група J

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому збірна Росії програла в гостьовій грі зі Словаччиною (2:1), а Білорусь пропустила 8 безмовних голів у матчі проти Бельгії.