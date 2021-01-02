ПСЖ офіційно призначив нового тренера

Фіналіст Ліги чемпіонів Маурісіо Почеттіно став новим головним тренером ПСЖ після звільнення німця Томаса Тухеля.

На офіційній сторінці паризького клубу в Twitter з'явилося коротке відео на честь призначення аргентинського фахівця на цю посаду. У ролику згадали один із голів Почеттіно-футболіста в складі французької команди, а потім показали кілька фрагментів із часів його роботи в "Тоттенхемі". Деталі угоди поки не повідомляються.

Маурісіо виступав за парижан із січня 2001 року до липня 2003 року, взяв участь у 95 матчах і відзначився 6 голами. Свою тренерську кар'єру аргентинець почав в "Еспаньолі", потім працював із "Саутгемптоном" і "Тоттенхемом" в англійській Прем'єр-лізі.

Головним успіхом у кар'єрі Почеттіно став вихід у фінал ЛЧ 2018/19, в якому лондонці програли "Ліверпулю" з рахунком 0:2. 19 листопада 2019 року він був звільнений із поста тренера команди, а на його місце був призначений Жозе Моуріньо. Відтоді Маурісіо був без роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів, поліпшивши досягнення зірки "Барселони" Ліонеля Мессі.