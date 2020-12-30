Одноклубник Ярмоленка щосили вдарив суперника в обличчя замість м'яча. Відео

У матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Саутгемптоном" і "Вест Хемом" Андрія Ярмоленка трапився неприємний епізод, який міг призвести до серйозної травми нападника господарів Че Адамса.

Захисник лондонців Крейг Доусон уперше вийшов на поле в поєдинку АПЛ 2020/21 і міг заробити вилучення після того, як випадково вдарив по обличчю гравця суперників. На початку зустрічі 30-річний англієць міг відкрити рахунок у протистоянні, але замість м'яча пробив по щоці форварда "Саутгемптона".

На щастя, Адамсу вдалося уникнути пошкодження і він продовжив матч, догравши до 58-ї хвилини, після чого був замінений. Арбітр не став карати Доусона навіть жовтою карткою.

Нагадаємо, що цей поєдинок закінчився нульовою нічиєю. Команди залишилися на сусідніх дев'ятому й десятому місцях у турнірній таблиці з різницею в три очки на користь "Саутгемптона".

Ярмоленко, який вийшов у стартовому складі, отримав найвищу оцінку серед атакувальних футболістів своєї команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі "Вест Бромвіча" і "Лідса", який закінчився з рахунком 0:5, було забито безглуздий автогол.